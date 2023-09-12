Сабина Алиева избрана вице-президентом Ассоциации омбудсменов Азии

На 17-м заседании Генеральной ассамблеи Азиатской ассоциации омбудсменов в Казани уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева избрана вице-президентом ассоциации, передает Day.Az.

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