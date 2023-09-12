Весьма прискорбным и возмутительным инцидентом является то, что армянские незаконные вооруженные формирования привязали к собаке дистанционно управляемое самодельное взрывное устройство в районе Азербайджана, находящемся под контролем российских миротворческих сил, и отправили ее в сторону позиций азербайджанской армии.

Как передает Day.Az, об этом во вторник Trend заявил председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сефиханов.

Он отметил, что это событие противоречит требованиям ряда документов международного права.

"Это противоречит протоколу к Конвенции о запрещении и ограничении применения некоторых видов оружия, мин, мин-ловушек и других устройств. Кроме того, это является прямым нарушением Конвенции ООН о защите прав и здоровья животных, принятой в 2018 году.

Причастные к данному инциденту должны быть осуждены. Мы разослали информацию об инциденте во все организации, с которыми сотрудничаем. Мы сообщили, что армянские незаконные вооруженные формирования не признают никаких документов международного права и намерены нанести вред азербайджанской стороне, используя любые методы.

Это напоминает мне о событии 2011 года. В то время в селе Алибейли Товузского района дети во время игры на берегу реки нашли игрушку, а когда один из них принес ее домой, произошел взрыв. Погибла 13-летняя девочка, серьезно пострадала ее мать. Эту игрушку армяне пустили по реке Товузчай. Это показывает, что наш враг очень хитер, широко использует мины и мины-ловушки. Поэтому наш народ должен быть более бдительным", - добавил Х.Сафиханов.

Напомним, что 11 сентября армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, попытались совершить террористический акт против военнослужащих азербайджанской армии, находящихся на боевом дежурстве в направлении Ходжавендского района, используя собаку-камикадзе.

В результате бдительности военнослужащих азербайджанской армии запуск взрывного устройства был предотвращен.