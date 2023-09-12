https://news.day.az/politics/1597131.html Джейхун Байрамов встретился с гендиректором офиса ООН в Женеве - ФОТО
Джейхун Байрамов встретился с гендиректором офиса ООН в Женеве - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором офиса ООН в Женеве Татьяной Валовой.
Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщается на странице МИД Азербайджана в социальной сети "Х" (Twitter).
"В ходе встречи были обсуждены различные направления сотрудничества между офисом ООН в Женеве и Азербайджаном. Официальный представитель ООН проинформирован о текущей ситуации в регионе", - говорится в публикации.
Отметим, что 11 сентября 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Женеву (Швейцария).
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