Джейхун Байрамов встретился с гендиректором офиса ООН в Женеве

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором офиса ООН в Женеве Татьяной Валовой.

Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщается на странице МИД Азербайджана в социальной сети "Х" (Twitter).

"В ходе встречи были обсуждены различные направления сотрудничества между офисом ООН в Женеве и Азербайджаном. Официальный представитель ООН проинформирован о текущей ситуации в регионе", - говорится в публикации.

Отметим, что 11 сентября 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в ​​Женеву (Швейцария).