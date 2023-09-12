https://news.day.az/politics/1597135.html Армяне обстреляли позиции ВС Азербайджана
Армяне обстреляли позиции ВС Азербайджана
Позиции азербайджанской армии подверглись очередному обстрелу с армянской стороны, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
"12 сентября около 11:25 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Хавуш Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики.
В указанном направлении частями азербайджанской армии были приняты ответные меры",- говорится в сообщении ведомства.
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