АФФА распространила заявление в связи с провокацией Армении

Aссоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) распространила заявление в связи с инцидентом в матче отборочного этапа Евро-2024 между сборными Армении и Хорватии.

Как сообщает во вторник Day.Az, АФФА резко осуждает демонстрацию "флага" сепаратистского режима на территории стадиона на 35-й минуте матча Армения-Хорватия, состоявшегося 11 сентября 2023 года в рамках отборочного этапа Евро-2024, и призывает Федерацию футбола Армении принять меры с целью пресечения подобных действий, которые посягают на суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики.

"Мы также заявляем, что подобное совершается не в первый раз. Мы подаем и будем подавать свои жалобы в УЕФА и другие структуры против всех видов действий, направленных на использование футбола в качестве политического инструмента и надеемся, что УЕФА примет справедливое решение по данному вопросу.

Еще раз подчеркиваем, что спортивные игры не должны быть инструментом политических действий", - говорится в заявлении.

Отметим, что в матче отборочного этапа Евро-2024 между сборными Армении и Хорватии армянская сторона с помощью беспилотника подняла на поле "флаг" сепаратистского режима.