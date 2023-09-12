МИД Азербайджана винит армянскую сторону в срыве договоренностей

Армения и так называемый режим грубо нарушают договоренности.

Об этом, как сообщили во вторник Day.Az в МИД Азербайджана, сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов в ходе встречи с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич Эггер в Швейцарии.

Глава МИД подчеркнул необходимость параллельного использования дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабаха посредством МККК с соблюдением законодательства Азербайджана и соответствующих процедур.

Он добавил, что в то время как в настоящее время обеспечивается ежедневный проезд армянских жителей в обоих направлениях по Лачинской дороге, заявления Армении о "блокаде" необоснованны. Было отмечено, что это является политической манипуляцией, составной частью попыток Армении еще больше разжечь сепаратизм.