https://news.day.az/politics/1597182.html В историческом здании ООН в Женеве открылся "Зал Азербайджана" - МИД
В историческом здании ООН в Женеве открылся "Зал Азербайджана" - МИД
Состоялось открытие "Зала Азербайджана" в историческом здании ООН в Женеве.
Как сообщает во вторник Day.Az, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Азербайджана.
"В рамках официального визита в Швейцарию министр иностранных дел Джейхун Байрамов вместе с генеральным директором ООН в Женеве Татьяной Валовой принял участие в церемонии открытия "Зала Азербайджана" в историческом здании ООН в Женеве", - говорится в заявлении ведомства.
Отметим, что 11 сентября 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Женеву (Швейцария).
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