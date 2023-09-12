Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность Азербайджана

Республика Казахстан в очередной раз подтверждает решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в пределах его международно-признанных границ.

Как передает во вторник Day.Az, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Республики Казахстан.

"РК также выступает за урегулирование всех вопросов политико-дипломатическим путём в соответствии с Уставом ООН и основополагающими принципами и нормами международного права", - говорится в заявлении.

Отметим, что ранее МИД Азербайджана призвал международное сообщество решительно осудить так называемые "выборы" в Карабахе. Как отмечается в заявлении МИД Азербайджана, проведение так называемых "выборов" в очередной раз ясно показывает, что Армения и созданный ею марионеточный режим, предпринявший шаги для сохранения статус-кво и продолжения своей оккупационной политики, не заинтересованы в мирном процессе, а наоборот, пошли по пути провокаций и нагнетания ситуации.

Напомним, что карабахские сепаратисты 9 сентября провели так называемые "президентские выборы".