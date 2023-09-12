Депутаты Милли Меджлиса проинформировали канадских коллег о преступлениях армян

Канадским депутатам предоставлена подробная информация о Первой и Второй Карабахской войнах, а также преступлениях Армении.

Как сообщили во вторник Day.Az в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, 12 сентября председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили встретился с находящейся в стране делегацией во главе с членом группы дружбы с Азербайджаном парламента Канады, депутатом Палаты общин Чандра Арья.

На встрече являющийся также членом рабочей группы по межпарламентским связям с Канадой Таир Миркишили рассказал о роли групп дружбы, действующих в парламентах Канады и Азербайджана, в развитии связей стран. Он отметил, что после освобождения своих земель от армянской оккупации ,Азербайджан предложил Армении подписать мирный договор и нормализовать отношения на основе пяти основных принципов, опирающихся на международное право. Азербайджан смотрит в будущее и выступает за мир. Однако Армения, занимая неконструктивную позицию, препятствует этому различными способами.

Было также подчеркнуто, что вызывают сожаление недавние заявления в адрес Азербайджана в Канаде. Рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Канада выразила протест в связи с последним заявлением в адрес Азербайджана, озвученном в канадском парламенте несколько дней назад.

В ходе беседы руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Канадой Турал Гянджалиев предоставил подробную информацию о Первой и Второй Карабахской войнах, преступлениях Армении, роли Азербайджана в регионе Южного Кавказа.

Член группы дружбы парламента Канады с Азербайджаном, член Палаты общин Чандра Арья выразил удовлетворение визитом в Азербайджан и рассказал о важности повышения интенсивности взаимных визитов для развития межгосударственных парламентских, экономических и других связей между двумя странами. Он поделился мнением об экономическом развитии Азербайджана как мультикультурной страны, общественно-политических процессах в Канаде и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Во встрече также приняли участие член азербайджано-канадской рабочей группы по межпарламентским связям Камран Байрамов и другие официальные лица, говорится в сообщении парламента.