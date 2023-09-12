КСИР угрожает Армении

Присутствие США в Армении может вновь разжечь Кавказ.

Как передает Day.Az, с такой угрозой выступил КСИР в своем телеграм канале.

"Если Иран почувствует угрозу опасности для своей страны. Он тут же начнёт действовать без согласия Армении", - отмечается в сообщении.

Напомним, что Армения поставила себя в очень сложную дипломатическую ситуацию. За последние 10 дней Еревану удалось поссориться с Россией, несмотря на то, что долгие годы Москва являлась главным союзником Еревана. Случилось это в силу некоторых неосторожных высказываний премьер министра Никола Пашиняна. Похолоданию отношений с Кремлем также посодействовало объявление о начале совместынх учений с США.

Как видно, эти структурные изменения не остались без внимания Тегерана, который косвенно намекает Еревану о недопустимости таких шагов. Иран увидел в ситуативном сближении Армении и США угрозу для своих интересов и национальной безопасности.

Получилось как мы и ожидали. Суверенитет Армении становится предметом торга, в силу того, что привлечь на свою сторону сильных союзников другими методами Ереван не способен.

Самое любопытное в этой истории то, что теперь Армении сложно будет отвернуться и от США. Таким образом, Ереван, за каких-то десять дней, умудрился загнать себя в дипломатическую ловушку.

А выйти из нее без потерь будет почти нереально.