Армения создает искусственный кризис вокруг Лачинской дороги

В популярном американском журнале The National Interest опубликована статья заместителя директора Центра исследований Южного Кавказа Фуада Чирагова, посвященная искусственному кризису, созданному Арменией в международном масштабе вокруг Лачинской дороги.

Как сообщает Day.Az, в статье отмечается, что искусственный кризис, созданный Арменией вокруг Лачина, наносит серьезный удар по переговорному процессу, который еще некоторое время назад сулил хрупкие надежды. Автор подчеркивает, что раньше Лачинская дорога использовалась для перевозки мин, оружия и контрабанды.

Фуад Чирагов пишет, что Армения, используя в качестве инструмента искусственный кризис, созданный вокруг Лачинской дороги, вынесла вопрос о дороге на уровень заседания Совета Безопасности ООН. Он обращает внимание читателей на то, что призыв не использовать гуманитарную тематику в политических целях в выступлениях представителей ряда стран на заседании прозвучал не случайно. Указывается, что, проводя эту кампанию, Армения пытается оказать психологическое и моральное давление на Азербайджан, международное общественное мнение и страны-члены Совета Безопасности ООН.

В публикации говорится, что, развязав эту кампанию, Армения пытается сформировать у международного сообщества мнение о том, что "армяне Карабаха не могут жить в составе Азербайджана", и отмечается, что Армения изначально не вела себя искренне в переговорном процессе. Заместитель директора Центра исследований Южного Кавказа напоминает, что после парламентских выборов в Армении в 2021 году новое правительство взяло себя обязательство добиться "отделения во имя спасения" (remedial secession) карабахских армян от Азербайджана, и подчеркивает, что надуманный кризис, созданный вокруг Лачинской дороги, служит именно этой цели.

Указывая, что армянские жители Карабаха стали заложниками сложившейся ситуации, автор напоминает всем, кто верит, что они столкнулись с "гуманитарным кризисом": Агдамская дорога открыта для доставки гуманитарных грузов.