Дорога Агдам-Ханкенди открыта, у армян нет другой альтернативы

Как уже сообщалось, сегодня состоялся проезд в Ханкенди фуры с грузом, направленным Российским обществом Красного Креста для армянских жителей в Карабахском регионе Азербайджана. Фура два дня простаивала в Барде, так как сепаратисты в Карабахе препятствовали ее проезду в Ханкенди.

Комментируя во вторник Day.Az данную ситуацию, военный эксперт полковник Алпарслан Имамгулу сказал, что в период после Второй Карабахской войны Азербайджан подал всему миру пример работой, проводимой на освобожденных от оккупации территориях.

"Открытие дороги Агдам-Ханкенди также является результатом политической стратегии, определенной Азербайджаном, и у армян нет другой альтернативы. На следующем этапе определение азербайджано-армянской границы и другие вопросы", - сказал он.

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