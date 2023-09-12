Использование армянами даже животных в целях террора раскрывает их истинную сущность

Армяне прибегают к различным средствам террора против азербайджанцев.

Об этом во вторник сказала Day.Az руководитель Общественного объединения гуманитарной и социальной поддержки "Yeni Həyat" Наиля Исмайлова.

"Использование армянами даже животных в своих террористических целях раскрывает их истинную сущность", - сказала она.

Исмайлова напомнила, что в 1994 и 2011 годах армяне закладывали взрывчатку в игрушки и пускали их по реке в сторону Азербайджана, в результате чего несколько азербайджанских детей погибли, либо получили серьезные увечья.

"Эти действия являются преступлением против человечности", - сказала она.

Исмайлова также выразила сожаление о молчании в связи с использованием армянами животных в целях террора международных организаций, защищающих животных.

Напомним, что 11 сентября армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, попытались, используя собаку-камикадзе, совершить террористический акт против военнослужащих азербайджанской армии, находящихся на боевом дежурстве в направлении Ходжавендского района. В результате бдительности военнослужащих азербайджанской армии запуск взрывного устройства был предотвращен.