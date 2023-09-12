Джейхун Байрамов встретился с гендиректором ВОИС

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Дареном Тангом.

Об этом Day.Az сообщили во вторник в министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече было подчеркнуто развитие успешного сотрудничества между Азербайджаном и ВОИС.

Министр проинформировал генерального директора организации о проводимых в Азербайджане реформах в сфере интеллектуальной собственности.