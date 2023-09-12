https://news.day.az/politics/1597264.html Джейхун Байрамов встретился с гендиректором ВОИС
Джейхун Байрамов встретился с гендиректором ВОИС
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Дареном Тангом.
Об этом Day.Az сообщили во вторник в министерстве иностранных дел Азербайджана.
На встрече было подчеркнуто развитие успешного сотрудничества между Азербайджаном и ВОИС.
Министр проинформировал генерального директора организации о проводимых в Азербайджане реформах в сфере интеллектуальной собственности.
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