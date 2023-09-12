https://news.day.az/politics/1597284.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Ливии
МИД Азербайджана выразил соболезнования Ливии
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Ливии.
Об этом говорится в публикации в аккаунте министерства в социальной сети "X" (Twitter), сообщает во вторник Day.Az.
"Глубоко опечалены новостями из Ливии о сильных наводнениях, которые привели к большим человеческим жертвам. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, а пострадавшим желаем скорейшего исцеления. Наши молитвы с вами в это трудное время", - говорится в публикации.
Отметим, что в результате обрушившихся на северо-восточные районы Ливии ливней и наводнений число жертв стихии превысилоостигло 3 тысячи человек.
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