МИД Азербайджана выразил соболезнования Ливии

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Ливии.

Об этом говорится в публикации в аккаунте министерства в социальной сети "X" (Twitter), сообщает во вторник Day.Az.

"Глубоко опечалены новостями из Ливии о сильных наводнениях, которые привели к большим человеческим жертвам. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, а пострадавшим желаем скорейшего исцеления. Наши молитвы с вами в это трудное время", - говорится в публикации.

Отметим, что в результате обрушившихся на северо-восточные районы Ливии ливней и наводнений число жертв стихии превысилоостигло 3 тысячи человек.