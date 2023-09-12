Из какого нафталина вынули старика Казимирова?

Автор: Мехти Ахмедзаде

За последнее время мы стали свидетелями того, что против Азербайджана проводится активный черный пиар, цель которого очень проста - дискредитировать и демонизировать нашу страны. Армянское лобби проводит широкую работу в этом направлении, мы часто слышим противоречащие уму и разуму заявления со стороны Запада. Конечно же, все что ни говорится, говорится впустую, ибо международное право на нашей стороне, мир признает нашу территориальную целостность, а Баку - это не Ереван, на который любой проходящий может оказать давление.

Но порой всплывают заявления и с другого конца, например, из России, где активно работают Союз армян и армянские пропагандисты. По их заказам, всякие никому неизвестные "эксперты" с сомнительной репутацией или прошлым дают интервью армянским СМИ, после которых они спешно бегут извиняться перед Азербайджаном. Именно так часто происходит с теми, кто появляется на портале "Русарминфо". Одним из последних был Михаил Александров - никому не известный "ведущий эксперт" военно-политических исследований МГИМО, которого сразу же уволили, что стала серьезным ударом по армянскому лобби России.

Теперь на очереди еще один чудак - экс-сопредседатель никчемной Минской Группы ОБСЕ Владимир Казимиров, посмевший "объяснить" вышеупомянутому агентству, почему Карабах перестал быть стороной переговоров.

По его словам это был "трюк, в котором Баку перестал считать Карабах стороной конфликта".

"Возникла такая ситуация, что якобы есть две стороны - Азербайджан и Армения, а "Нагорный Карабах" где-то валяется отдельно", - утверждает Казимиров.

Во-первых, не якобы, а действительно есть две стороны - Баку и Ереван, обсуждающие постконфликтное урегулирование. В завершенном армяно-азербайджанском конфликте никогда не было третьей стороны, как и нет официального определения "Нагорный Карабах". Есть Карабахский экономический регион Азербайджана, в котором необходимо провести процесс реинтеграции армянского меньшинства в азербайджанское общество.

Во-вторых, Казимиров своей азербайджанофобской деятельностью совсем не удивляет, ведь она начала проявляться уже давно - еще работая в МИД СССР. Откровенное армянофильство в его деятельности тогда не столь ярко ощущалась. Но азербайджанофобия была налицо и просматривалась невооруженным глазом. Он неоднократно тормозил назначение азербайджанских кадров в страны Латинской Америки под самыми разными предлогами. При том, что советских дипломатов армянского происхождения в посольствах СССР на том континенте было более чем достаточно. Армяне вообще почему-то считали себя крупными специалистами по латиноамериканской тематике

Затем Казимиров работал послом в Анголе и, видимо, партизанская война, которая шла в этой стране, повлияла на экстраполяцию его взглядов на конфликт, вспыхнувший на Южном Кавказе. Похоже, ему стало казаться, что и тут шла партизанская война и никакой оккупации территорий Азербайджана не было. И необходимо просто договориться, оставить все в замороженном состоянии и дождаться лучших времен для Армении. Этот горе-дипломат и так называемый специалист по Латинской Америке и Африке сейчас несет очередную чепуху по поводу сторон.

94-летний пахнущий нафталином старик, по-видимому, страдает от маразма и пытается оправдать свое существование. Возраст более чем солидный. Давно наступило самое время заниматься внуками и правнуками и большую часть времени проводить на детских площадках, вместо того, что тратить время на антиазербайджанский армянский бред.

Казимиров, которому место на свалке истории так же, как и Минской группе ОБСЕ, был одним из провокаторов и недостойных поджигателей из мира политики и до сих пор ведет себя как политическая проститутка, открыто лоббировал интересы Еревана и повсюду представлял дело так, будто виновником всего является Азербайджан. Он не имеет ни морального, ни профессионального права обвинять в чем-то Баку. Сейчас он в своем роде отыгрывается, пытается создать мнение, будто конфликт не завершен.

Азербайджан решил вопрос, который МГ ОБСЕ мусолила 30 лет, а сейчас такие политически и морально неустойчивые типы, как Казимиров, подогревают армянский реваншизм, причем, прекрасно понимая, что у армян нет никакого шанса на успех. Хозяином положения является Азербайджан.

Несомненно, осознавая все это, Казимиров просто пытается доиграть свою партию до конца. Такие мошенники от дипломатии, как он, питаются неправедными дивидендами, грязными финансами. Это деньги не только армянского народа, но и тех неустойчивых сил, которые подогревают военно-политическую ситуацию в Кавказском регионе. Кормясь с армянского стола, Казимиров совершенно не стыдится своей продажности.

Азербайджан перевернул страницу военных решений, мы восстановили справедливость в нашем регионе, и Казимирову стоит посмотреть на себя со стороны. Поезд "карабахского вопроса" ушел, и попытки такого немощного дипломата, как он, вскочить в последний вагон, ничего не дадут. Его усилия бесперспективны. Он уже занял свое место на свалке истории.