США продолжают работать над урегулированием ситуации между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Как я говорил вчера, госсекретарь лично участвует в этом и только на прошлой неделе провел несколько переговоров", - сказал он.

Миллер отметил, что в долгосрочной перспективе, две страны должны прийти к окончательному соглашению.