https://news.day.az/politics/1597287.html США продолжают работать над урегулированием ситуации между Азербайджаном и Арменией - Госдеп
США продолжают работать над урегулированием ситуации между Азербайджаном и Арменией - Госдеп
США продолжают работать над урегулированием ситуации между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.
"Как я говорил вчера, госсекретарь лично участвует в этом и только на прошлой неделе провел несколько переговоров", - сказал он.
Миллер отметил, что в долгосрочной перспективе, две страны должны прийти к окончательному соглашению.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре