Азербайджан - надежный партнер

Болгария и Азербайджан являются не только стратегическими партнерами, но и истинными дружественными странами, ведущими политический диалог на высшем уровне и реализующими совместные проекты в ряде сфер.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Болгарии Румен Радев на встрече с председателем Милли меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, находящейся с официальным визитом в Софии.

Радев отметил, что Азербайджан является надежным партнером и посредником в энергетической диверсификации Европейского Союза.

Он напомнил, что строительство газового интерконнектора с Грецией и реализация проекта "Кольцо солидарности", позволяющего увеличить объемы транспортировки азербайджанского природного газа по безопасному маршруту в страны Европейского Союза, а также открытие офиса Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР) в Софии способствовали повышению энергетической безопасности региона.

Радев и Гафарова отметили, что существует потенциал для расширения сотрудничества в области экономики, высоких технологий, автомобильной промышленности, образования и культуры.

Президент Болгарии подчеркнул, что восстановление прямого воздушного сообщения между Софией и Баку будет способствовать расширению связей с Азербайджаном.