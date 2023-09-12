Обеспокоены т.н. "выборами" незаконного режима, созданного Арменией в Карабахе

Мы обеспокоены т.н. "президентскими выборами", которые провёл созданный Арменией в Карабахском районе Азербайджана вымышленный режим. Это противоречат заявлениям руководства Армении о поддержке им территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом на встрече с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой сказал председатель Национального собрания Болгарии Росен Желязков.

Он отметил, что принцип территориальной неприкосновенности играет основную роль в созданном после 1945 года миропорядке, а его нарушение приводит к трудноразрешимым конфликтам.

По словам спикера болгарского парламента, хотя Азербайджан и Болгария располагаются в географически удалённых друг от друга регионах, в обоих регионах происходили схожие события.

Желязков отметил, что ныне сложившаяся ситуация требует не заявлений, а подписания договора, который бы обеспечил длительный мир, и совершаемые действия должны соответствовать звучащим заявлениям. Он вновь озвучил поддержку своей страной мирного плана Азербайджана, и выразил надежду на то, что в результате переговоров с участием посредников скоро будет подписано мирное соглашение.