Говорит и смешит Эдик Сержика: антология глупости "реваншистов"

Автор: Акпер Гасанов

Чего не сделаешь для блага концессии! Эту фразу Остап Бендер произнес в ответ на замечание Кисы Воробьянинова о том, что "великий комбинатор" связывает себя узами брака с мадам Грицацуевой на всю оставшуюся жизнь. Кратковременный "отец русской демократии" позже убедился, что брак этот "сыну турецкого подданного" был нужен исключительно ради грабежа бедной женщины.

Да, погоня за бриллиантами мадам Петуховой, которые хранились в одном из стульев, вынуждала подельников пускаться в любые авантюры. Но то ведь были литературные персонажи. В реальной же жизни перед нами всплыли те, кто готов на еще большие выкрутасы во имя концессии куда большего масштаба. Я говорю про армянских "реваншистов", которые мечтают о возврате себе власти.

Они грезят о первом этапе "реванша" уже в ближайшее воскресенье. Ведь, именно в этот день состоятся выборы в Совет старейшин Еревана. Вот в угоду их итогам, явно мечтая о положительном для себя результате, они мечтают о победе. Мечтают также, как Ипполит Матвеевич мечтал о Париже, о возможности быть богатым, расточительным и неотразимым, увлекать и под шум оркестров пить редереры с красоткой из дамского оркестра в отдельном кабинете.

Воробьянинов в итоге ничего из того, о чем мечтал, не получил. Ровно такой же финал ждет и армянских "реваншистов". Но пока они несут ахинею с поразительной словоохотливостью, с детализацией своей глупости. Вот, к примеру, подал голос пресс-секретарь Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов. Да, это рупор того самого Сержа Саргсяна, которого армянский народ сверг в результате "шашлычной революции".

Ясное дело, что сам Саргсян, а тем более его обслуга, грезят о чем-то , хотя бы немного похожем на реванш. И во благо этой концессии они готовы сделать все.И вот мы уже услышали от Шармазанова, что "события 2018 года в Армении преследовали цель отказаться от Нагорного Карабаха и сменить пророссийский внешнеполитический вектор Еревана". Вот так сержиковский Эдичка пытается оправдать свержение Саргсяна.

В реальности же, у армянского народа память не такая короткая. Граждане РА помнят, сколь шокирующих масштабов достиг масштаб грабежа страны и оккупированных территорий Азербайджана при втором и третьем президентах Армении. Плюс, Саргсян же и апрельскую войну 2016 года продул. Он отчаянно пытался отрицать очевидное, но ему никто не поверил. В итоге, была потеря власти и возбуждение кучи уголовных дел в отношении родных и близких бывшего карабахского комсомольца, а потом и сепаратиста.

С тех пор они и грезят о "реванше". И поражение РА в 44-дневной войне они тоже восприняли с энтузиазмом, видя в случившемся возможность вернуть себе власть на волне озлобленности населения итогами войны. Не прокатило. Вот и тужатся сейчас. И вот мы слышим, что Шармазанов обвинил нынешние власти Армении в превращении карабахской проблемы в сугубо гуманитарный вопрос. По его оценке, "нынешнее положение в Нагорном Карабахе - прямое следствие политики Пашиняна и признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана".

Эдик лжет. Пашинян и его окружение мечтал сохранить тот статус-кво, что был до 44-дневной войны. Это же не Шармазанов, а Никол Воваевич орал в центре Еревана, что "Карабах - это Армения и точка". Это же не Эдик, а Давид Тоноян мечтал о том, что "новая война - новые захваченные территории Азербайджана". Плюс, это Пашинян отдал приказ бомбить мирные азербайджанские города в ходе 44-дневной войны.

Он действовал, как террорист и это ему сошло с рук. Поразительно, как могут видеть "настроенного на мир" Пашиняна после всех преступлений, совершенных РА в ходе 44-дневной войны, все критики Азербайджана. Но это, впрочем, тема иной статьи. Пока же я упомяну об этом факте лишь дабы доказать примитивность лжи Шармазанова, который заявил, что положительно оценивает въезд груза российского общества Красного Креста в Ханкенди по Агдамской дороге.

Хотел бы я посмотреть, как он отрицательно это все оценит, учитывая известные связи РПА и ее руководителя с Россией. С другой стороны, не Эдика, а вопроса, хочу посмотреть теперь на то, как он также положительно оценит въезд в Ханкенди и азербайджанского гуманитарного груза. Он больше российского и там не одеяла, а продовольствие, о недостатке коего так давно театрально верещат из Ханкенди.

Не хватит смелости у Шармазанова такое признать? Будет он и далее противиться въезду азербайджанского гуманитарного груза в Ханкенди? Уверен, что да. Потому, что он играет в политику. Он жаждет реванша и пытается играть на вопросах, которые чувствительны для армянского общества. В итоге, конечно же, его жажда так и останется неудовлетворенной. А все заявления его и прочих реваншистов останутся всего лишь очередной попыткой и рыбку съесть и ... неприятностей не нажить.