Баку опроверг дезинформацию армянской стороны

Распространенная армянской стороной информация о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии 12 сентября около 20:30 позиций вооруженных сил Армении, расположенных в направлении населенного пункта Кильсекенд, не соответствует действительности, передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Мы категорически опровергаем эту информацию, распространенную министерством обороны Армении", - сообщили в ведомстве.