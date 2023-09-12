https://news.day.az/politics/1597296.html Баку опроверг дезинформацию армянской стороны
Баку опроверг дезинформацию армянской стороны
Распространенная армянской стороной информация о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии 12 сентября около 20:30 позиций вооруженных сил Армении, расположенных в направлении населенного пункта Кильсекенд, не соответствует действительности, передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
"Мы категорически опровергаем эту информацию, распространенную министерством обороны Армении", - сообщили в ведомстве.
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