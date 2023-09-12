Под маской пропаганды: тайные планы самых "известных" армян России

Автор: Эльчин Алыоглу,

Главный редактор Milli.Az, специально для Day.Az

Усилиями и невероятно упорными стараниями Никола Пашиняна Армения диаметрально меняет внешнеполитические ориентиры, приступая к созданию новой геополитической - естественно, "особой, сугубо армянской" - модели дипломатии и самое главное, медленно, но верно отворачивается от России.

От страны, веками холившей армянские идефиксы, лелеявшей армянских политиков и политиканов, защищавшей армян от всех, кто был не мил "южному горбоносому брату" и, наконец, создавшей современную Армению.

Как таковую. Как государство, хоть и на исконных, исторических азербайджанских землях.

Оказывается, весьма неожиданно, да и негаданно для России, премьер-министр Армении Никол Воваевич решил взять хилого быка армянской политики за малые рога и провести военные учения совместно с США. А вот принять участие в учениях ОДКБ, членом которой Армения является наряду с Беларусью, Казахстаном, Киргизией, Россией и Таджикистаном, Ереван упорно отказался. Тем паче, что в интервью итальянскому журналисту Пашинян заявил, что полагаться в вопросах безопасности на одну лишь Россию было ошибкой.

То есть, Пашинян немного тушуясь от ожидания неминуемой кары со стороны "благодетеля и северного соседа, старшего брата, стратегического союзника, спасителя и кормильца", все-таки сказал, что мол, с любовью к Москве покончено.

Ныне Ереван ускоренно дистанцируется от бывших заступников из Москвы, и ищет защиты на Западе. Такой поворот событий не случаен. Руководство Армении, а также представители властных и политических элит заявляют, что оказывается, "Россия ее предала" - после того как Москва не поддержала Ереван в 2020 году, когда война с Азербайджаном началась вновь. Турция поддержала Азербайджан в военном и политическом отношении, но Армения, вопреки ожиданиям, такой поддержки от России не получила. Ереван огульно и что характерно, безостановочно обвиняет Россию в пассивности и сговорчивости по отношению к Азербайджану, произрастающих из стремления поддерживать хорошие отношения с Турцией.

Что касается совместных учений с американцами, официальный Ереван гневно отвечает на обвинения в предательстве и утверждает, что за регион южного Кавказа идёт политическая конкуренция, армянские власти в этом смысле определились и проводят соответствующую политику. Армения - не первая страна ОДКБ, на территории которой проходят совместные с США учения. Год назад такие учения были проведены в Таджикистане. Со стороны Москвы тогда была мягкая реакция. Но в отношении Армении реакции бывают куда более критичными.

Тем паче, что Армения теряет рычаги контроля над сепаратистами в Ханкенди. Карабахские армяне, проживающие на территориях, пока находящихся под контролем, временно размешенным в Азербайджане российским миротворческим контингентом (РМК), если все еще верят в иллюзии "самоопределения и независимости", то глубоко заблуждаются. Времена сепаратисткой вольницы закончились, и у них, этнических армян, проживавших в нашей стране, но не желающих признавать примат Конституции Азербайджана над их хотелками, выбор невелик: или они подключаются к процессу дезинтеграции с азербайджанским обществом и получают паспорта, или же оставаясь де-юре и де-факто незаконными мигрантами, носителями общегражданских паспортов Армении, обязаны покинуть пределы страны.

Через Лачинский коридор, естественно, с соблюдением всех требований законодательства Азербайджана - как-то прохождение пограничного контроля, таможенного досмотра и етс. - направляясь в "Мец Хайреник", сиречь в "Матерь Армению".

А уж там у них полная вольница - захотят, самоопределятся и потребуют у Еревана автономию с широчайшими в узком кругу полномочиями, а при случае несовпадения желаний с возможностями - флаг им в руки, барабан на шею и в эмиграцию, с песней.

Нынешние руководители Армении, возглавляемые премьер-министром, вложили огромные усилия и ресурсы в убеждение армянской общественности о том, что дальнейший союз с Москвой лишен смысла. Они утверждают, что Россия не способна спасти, защитить или даже поддержать армян в их конфликте, что Россия предала Армению и стала слишком слабой. Вместо этого, они высказывают мнение, что нужно ориентироваться на сильные западные страны, особенно на США и Францию. Они ссылались на высказывания французских политиков в поддержку населения Нагорного Карабаха и призывали к гуманитарной помощи жителям этого региона, а также к критике Азербайджана и требованию прекратить блокаду региона.

Теперь, когда приходит время реально доказать свою "приверженность защите Армении", коллективный Запад стоит в стороне. Это не означает отправку военных, но скорее осуждение самого выбора армянского населения. Это решение вызывает негодование, и, вероятно, оно могло бы быть более дипломатичным, чтобы не подорвать позиции прозападного премьер-министра Никола Пашиняна.

Если кто-то думает, что это убедит армянское население, что в Европе их ждут только разочарования, это неверное представление. Жители Армении все еще пленены своими надеждами и предыдущими неверными выборами, начиная с избрания Пашиняна в 2018 году и его переизбрания в 2021 году.

Они не готовы признать, что все последующие события, включая поражение во Второй карабахской войне и угрозу третьей, произошли из-за их ошибок. Вместо этого они пытаются найти внешних виноватых, и, по мнению армянского правительства, виноватой становится Россия. Они ожидают чуда спасения со стороны Запада, и поэтому они не уделяют особого внимания заявлениям представителей Еврокомиссии, стремясь сосредотачиваться на заявлениях французских депутатов о поддержке.

Более того, заявление представителя ЕС играет на руку Пашиняну. Цель, поставленная перед армянским премьером его западными партнерами, заключается в выводе Армении из российских структур и сферы влияния, что вытеснило бы Москву с Южного Кавказа. Это можно было бы достичь в случае разразившейся третьей войны в Карабахе, в которой российские миротворцы были бы вынуждены занять нейтральную позицию (Кремль вряд ли решится на военное вмешательство в ситуации, когда армянский премьер готов нанести удар в спину Москве). Никол Пашинян и его европейские партнеры действуют согласованно, пытаясь вытеснить Россию из региона.

Однако, если армянское население продолжит пассивно наблюдать за событиями и будет жить в своих иллюзиях, ожидая чуда, то план Пашиняна и ЕС может сработать. Но армянское государство и сами армяне могут не вынести последствий этого плана.

Тем более, что самые отъявленные и агрессивные представители армянской диаспоры в России ныне находятся на перепутье: они задумались над выбором - продолжать свое двурушничество, пытаясь доказать всем, что лучше, яростнее, преданнее и искренне них быть не может россиянина и патриота - или же отбросив манерничанья и давнишние маски, перейти на стан истинных хозяев. Тех, кто десятилетиями финансировал, управлял и направлял их, готовя плацдарм для нанесения медийного, внутриполитического и социального удара Кремлю.

Марго Симонян, Тигран Кеосаян, Семен Багдасаров, Арам Габрелянов, Ара Абрамян - они якобы, олицетворяют "весь цвет" российский армян - "патриотов Родины со стальным характеров, горящими глазами и горячим сердцем".

На самом же деле эти оголтелые и бесталанные крикуны давно приелись российской публике. Безграмотные, беспринципные, лишенные всяческих моральных принципов вышедшие в тираж лицедеи неотесанной пропаганды.

Так, Семен Багдасаров окончил курсы по дари (язык афганцев) и некоторое время подвизывался в околовластных коридорах на третьестепенных должностях, вроде "подай, отнеси и принеси".

Каринэ Геворкян - заштатный и лишенный интеллекта переводчик, Тигран Кеосаян - неудавшийся режиссер, отвратительный в своих пароксизмах казаться умнее и смешнее, проталкиваемый его женой в политологи. Истеричный Араик Степанян - боевик, руки которого по локоть в крови российских солдат, когда он с братом напал на российскую войсковую часть для добычи оружия. Арам Габрелянов - пациент с тяжелейшей формой желтизны своих медиа-активов и истинный мерзавец во плоти, которого даже Пашинян приказал внести в список нежелательных персон для Армении и на пушечный выстрел не пускать в Ереван.

Все они ныне поют осанны России, судорожно пытаясь казаться наипатриотичнейшими из патриотов, денно и ношно размышляющих о путях благоденствия для россиян.

Вроде как группа нетленных авторов нового опуса "Как спасти Россию?"

На самом деле они жалкая кучка потенциальных предателей, способных на самые вероломные выпады против России - страны, где они стали кем, они есть. Страны, благодаря которым каждый из них нажил богатство, стали известными, приобрели активы, многочисленные имущества, открыли и пополняют счета во многих банках, разъезжают с люксовых автомобилях и причисляют себя к хозяевам жизни.

Внешне они отличаются - разные люди, характеры, стремления, степень угодничества. Но они похожи в гипертрофированном чувстве самомнения, идиотизме, нахальстве, мздоимстве, отсутствии напрочь всякой морали. Они антигигиеничны - что Марго "Боброедка" Симоньян, что индивид с низкой социальной ответственности, председатель Союза Армян России Ара Абрамян.

Они всегда готовы на предательство России.

Пока соответствующая отмашка от истинных хозяев не получена.

Все просто - безнравственные люди не могут не предавать.