Сахиба Гафарова встретилась с премьер-министром Болгарии

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова 12 сентября встретилась с премьер-министром Республики Болгария Николаем Денковым.

Как сообщили Day.Az в Отделе по связям с общественностью и прессы азербайджанского парламента, собеседники выразили довольство плодотворным развитием двусторонних отношений.

Было подчеркнуто, что политический диалог на высоком уровне между двумя дружественными государствами и стратегическими партнёрами создаёт солидную основу для развития взаимодействия и в других областях. Особенно было упомянуто подписанное в 2015-м году совместное заявление о стратегическом сотрудничестве, поднявшее взаимодействие двух государств на качественно новый уровень. Экономические связи представляют собою один из основных компонентов двустороннего взаимодействия; в том числе, среди центральных сфер совместного приложения усилий - энергетическая сфера. Н.Денков указал на важность межпарламентского сотрудничества для развития двусторонних связей и выразил уверенность в том, что приезд спикера азербайджанского парламента внесёт свой вклад в прогресс этих связей.

Спикер Сахиба Гафарова, отметив инвестиционные возможности Азербайджана в различных сферах, а также имеющуюся в стране современную транспортную инфраструктуру и важную роль Азербайджана как транзитного государства, упомянула наличие широких возможностей для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в разных областях. По её словам, эффективная деятельность совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству позволит диверсифицировать двустороннее сотрудничество.

Николай Денков подчеркнул, что Болгария заинтересована в развитии транспортной и логистической сфер, а также транспортных коридоров в Азербайджане, а кроме того, в расширении сотрудничества в фармацевтике и области информационных технологий.

В ходе беседе также было затронуто гуманитарное сотрудничество. Было отмечено, что дружба азербайджанского и болгарского народов является прочной основой для развития межгосударственных отношений, и что двусторонние гуманитарные связи обладают богатой историей. Сотрудничество в сфере образования, науки и культуры, совместное проведение культурных мероприятий делают наши народы ещё ближе. В частности, в 2016-м году при поддержке Фонда Гейдара Алиева в городе Велико-Тырново был отреставрирован архитектурный музей-заповедник Трапезица, что явилось очередным проявлением наших тесных гуманитарных связей, а в сентябре 2022-го года был подписан важный меморандум о побратимстве между культурной столицей Азербайджана городом Шуша и тем же Велико-Тырново.

Сахиба Гафарова также рассказала собеседнику и о новой реальности в регионе, сложившейся после победы Азербайджана в Отечественной войне 2020-го года, которая привела к восстановлению целостности территории нашей страны.

Обращая внимание Н.Денкова на кампанию лжи и выдумок, развёрнутых Арменией вокруг Лачынской дороги, С.Гафарова подчеркнула, что эта дорога открыта для проезда и была открыта всегда, и никакой блокады просто нет. Было отмечено, что Лачынская дорога - часть азербайджанской территории, и в апреле 2023-го года Азербайджанская Республика установила на своей суверенной территории, согласно международным правовым нормам и используя своё суверенное право, пограничный КПП. Азербайджан предложил использование дороги Агдам-Ханкенди для доставки гуманитарных грузов в Ханкенди и окрестные сёла, и это предложение было поддержано на международном уровне, но, увы, не Арменией, которая не желает использовать предложенный маршрут. Проживающие в Карабахе армяне являются азербайджанскими гражданами и уже предприняты шаги по их реинтеграции в азербайджанское общество. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз заявлял, что живущие в Карабахе армяне - наши граждане, которые будут пользоваться теми же правами, что и прочие их сограждане. С.Гафарова отметила, что абсурдные заявления Армении о "тяжком гуманитарном положении" в Карабахском районе Азербайджана и о недостатке провизии и лекарств для армянского населения района призваны сбить с толку международное сообщество, не будучи ничем иным, как манипуляциями, нацеленными против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

В ходе встречи также было акцентировано внимание на "президентских выборах", организованных незаконной кликой, созданной Арменией в Карабахском регионе Азербайджана. Было отмечено, что это - провокация и грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности нашей страны, её конституции и законодательства, но также норм и принципов международного права.

"Азербайджанский народ хочет мира и стабильности. Несмотря на то, что Азербайджан был жертвой конфликта, именно он и выдвинул мирную инициативу для установления долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе и нормализации отношений с Арменией на основе норм и принципов международного права", - добавила спикер Милли Меджлиса.

В продолжение беседы обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.