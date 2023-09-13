Месседжи Путина Пашиняну и нарастание конфликта Москва-Ереван

Автор: Эльвин Сахаватоглу

В течение трех лет после Отечественной 44-дневной войны Азербайджану удалось превратить свою военную победу в дипломатический успех. Процессы, происходящие вокруг Карабаха, являются ярким доказательством этого успеха.

Сегодня сверхдержавы мира принимают новые реалии, связанные с Карабахом, и считаются с Азербайджаном.

Например, сепаратистский режим в Карабахе, финансируемый и поддерживаемый Арменией, хотел привлечь внимание мира к региону, желая поддержки в проведении так называемых "выборов", все же не смог добиться положительного результата. "Выборы" в Ханкенди не были восприняты всерьез ни одной международной организацией или государством.

США и Евросоюз, на которые опирается Ереван, заявили, что не признают их.

Позиция другого друга Армении, Ирана, также на этот раз была иной. На фоне американо-армянских учений Тегеран начал показывать Еревану жёсткий тон и уже дистанцируется от правительства Пашиняна. Подробности телефонного разговора Пашиняна с президентом Ирана Ибрагимом Раиси являются ярким тому подтверждением.

Кроме того, надежды Еревана разрушила и Индия, которая недавно вышла на первый план, вооружая Армению. Официальный Нью-Дели не произнес ни слова о Ереване на саммите G20 (Большой двадцатки).

Наконец, Россия, которая уже много лет покровительствует Армении, начала понимать реалии и поворачивается спиной к РА, отказываясь защищать ее, и оказывать военную и политическую поддержку.

Сегодня в ходе своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума, прошедшего во Владивостоке, президент России Владимир Путин высказался насчет событий в регионе.

Путин открыто заявил, что Армения признала Карабах территорией Азербайджана.

"Если Армения сама признала, что Карабах является частью Азербайджана, что еще мы можем сказать? О чем еще говорить?"

Этими взглядами Путин довел до сведения властей Армении, что Карабах является внутренним делом Азербайджана. То есть Армения не имеет права говорить или делать заявления по поводу суверенной территории Азербайджана.

Вероятно, такая позиция российского президента не будет воспринята однозначно в армянском обществе. Потому что общество всегда воспринимало Россию как защитницу Армении. Но текущие процессы показывают, что отношения на Южном Кавказе восстанавливаются, позиции вновь проясняются. На фоне реформированной политики Южного Кавказа Азербайджан смог диктовать свою реальность. Армения вот-вот окажется в изоляции в этом процессе, и в истинном смысле этого слова Пашиняну не останется ни одной ветки, за которую можно было бы удержаться.

Единственный путь для Армении - подписать мирное соглашение, продиктованное Азербайджаном. В противном случае возможность спасения Еревана, находящегося под политическим, экономическим и военным давлением квартета Азербайджана, России, Ирана и Турции, будет сведена к нулю.