https://news.day.az/politics/1597309.html Минобороны Азербайджана опровергло армянской фейк
Минобороны Азербайджана опровергло армянской фейк
Информация, распространенная армянской стороной о том, что около 03:40 13 сентября подразделения азербайджанской армии якобы обстреляли позиции вооруженных сил Армении, расположенные в направлении населенного пункта Йухары Шорджа, не соответствует действительности, передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
"Мы категорически опровергаем эту информацию, распространенную министерством обороны Армении", - сообщили в ведомстве.
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