Минобороны Азербайджана опровергло армянской фейк

Информация, распространенная армянской стороной о том, что около 03:40 13 сентября подразделения азербайджанской армии якобы обстреляли позиции вооруженных сил Армении, расположенные в направлении населенного пункта Йухары Шорджа, не соответствует действительности, передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Мы категорически опровергаем эту информацию, распространенную министерством обороны Армении", - сообщили в ведомстве.