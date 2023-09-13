Великое возвращение в Агалы

- еще 123 жителя вернулись в родные края - ФОТО - ВИДЕО

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в родные края.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, 13 сентября очередной караван был отправлен в освобожденное от оккупации село Агалы Зангиланского района. На этом этапе в село Агалы переселились еще 123 жителя.

В результате Победы, одержанной доблестной Азербайджанской армией под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, созданы возможности для добровольного, безопасного и достойного возвращения в родные края спустя 30 лет.

Жители села Агалы, который стал еще красивее и благоустроеннее, поблагодарили Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю заботу, выразили признательность доблестной азербайджанской армии, освободившей земли от оккупации, героическим солдатам и офицерам.

Таким образом, в селе Агалы было обеспечено постоянное проживание 649 человек.