Совет ЕС называет открытие дороги в Ханкенди через Агдам "важным шагом"

Открытие дороги Агдам-Аскеран в город Ханкенди является важным шагом.

Как передает в среду Day.Az, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря президента Совета Европейского Союза.

"Тот факт, что гуманитарная помощь из России была доставлена жителям Карабаха по дороге Агдам-Аскеран, способен придать импульс регулярным поставкам. Мы призываем все заинтересованные стороны проявить ответственность и гибкость в обеспечении использования как дороги через Лачин, так и маршрута Агдам-Аскеран", - говорится в заявлении.

Напомним, что по инициативе правительства России, в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между Азербайджанским обществом Красного Полумесяца и Российским обществом Красного Креста, в целях удовлетворения потребностей в продовольствии армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, для доставки посредством дороги Агдам-Аскеран в город Ханкенди продовольственных и непродовольственных товаров со стороны Российского общества Красного Креста, 9 сентября 2023 года в 14:30, в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, 1 большегруз с продовольствием перешел через пропускной пункт "Самур" на территорию Азербайджана.

Однако грузовик два дня стоял в Барде, так как сепаратисты в Карабахе отказывались принять груз.