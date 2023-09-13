Армения осталась за бортом проекта между Азербайджаном, РФ и Ираном

Армения не является частью процесса синхронизации электросетей Азербайджана, России и Ирана и ее участие в проекте никогда не было предметом обсуждений, сказали в среду в министерстве энергетики Азербайджанской Республики в ответ на запрос Trend по поводу намерений РФ поставлять электроэнергию через Азербайджан в Армению, передает Day.Az.

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке заявил, что Россия хочет поставлять электроэнергию через Азербайджан в Армению.

"Сейчас мы рассматриваем просто возможность поставки электроэнергии через территорию Азербайджана в Армению, из неё - в Иран и, возможно, далее в другие страны", - сказал он, добавив, что речь идёт об энергопоставках в объёме 300 МВт.

Как отметили в министерстве энергетики Азербайджана, техническая и экономическая части технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта синхронизации энергетических систем Азербайджанской Республики, Российской Федерации и Исламской Республики Иран уже подготовлены иранской ​​компанией "Monenco".

"21 августа техническая часть обсуждалась с участием представителей технического персонала трёх стран. Эти обсуждения в настоящее время продолжаются. После завершения обсуждения технической части планируется приступить к оценке экономической части ТЭО. Следует подчеркнуть, что Армения не является частью этого процесса и ее участие никогда не было предметом обсуждений. Следует отметить, что в подготовленном по технической части отчете консультант предлагает различные варианты касательно объема электроэнергии, которая будет передана из России в Иран через Азербайджан для соединения энергосистем трех стран. Передача электроэнергии в объёме 300 МВт также входит в число таких вариантов, но для поставки этой мощности необходимо провести масштабные работы, в связи с чем необходимо и развитие экономической части", - пояснили в ведомстве.

Далее, в минэнерго Азербайджана отметили, что один из вариантов связан с передачей 100 МВт из России в Иран.

"Отметим, что 10 августа текущего года состоялась встреча на уровне заместителей министров энергетики трех стран с целью обсуждения дальнейших шагов по реализации проекта синхронизации энергосистем Азербайджанской Республики, Российской Федерации и Исламской Республики Иран. На встрече представители России и Ирана подняли вопрос о передаче не менее 100 МВт мощности из России в Иран через Азербайджан. В этой связи азербайджанская сторона отметила, что энергетическая система страны работает в параллельном режиме работы в единой синхронной зоне с Россией, и подчеркнула важность серьезного изучения данного предложения в контексте обеспечения энергетической безопасности", - подчеркнули в министерстве.