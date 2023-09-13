https://news.day.az/politics/1597378.html Сахиба Гафарова встретилась с президентом Болгарии
Сахиба Гафарова встретилась с президентом Болгарии
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом Болгарии Руменом Радевым.
Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, приветствуя спикера парламента Азербайджана, глава государства отметил, что Азербайджан и Болгария являются не только стратегическими странами-партнерами, но и очень близкими странами.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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