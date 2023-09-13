Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом Болгарии Руменом Радевым.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, приветствуя спикера парламента Азербайджана, глава государства отметил, что Азербайджан и Болгария являются не только стратегическими странами-партнерами, но и очень близкими странами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.