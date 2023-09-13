Заявления Пашиняна могут привести к эскалации

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна могут привести к эскалации ситуации на Южном Кавказе.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала в ходе брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что подобные заявления недружественного характера не должны делаться.

По словам Захаровой, такие заявления неприемлемы и вредоносны, так как они могут нарушить в сторону эскалации, в сторону ухудшения процесс нормализации и будут мешать реализации всего того, о чем договорились при российском посредничестве две страны.

"Подобные заявления наносят вред реализации плана урегулирования", - добавила она.

Отметим, что ранее Пашинян сказал, что все заявления об урегулированности ситуации "беспочвенны", тем самым, фактически объявляя о выходе из переговорного процесса с Азербайджаном.