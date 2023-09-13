Так называемые "президентские выборы" в Карабахе

Проведение так называемых "президентских выборов" в Карабахе является деструктивным и провокационным шагом, противоречащим международному праву и духу договоренностей от ноября 2020 года.

Как передает в среду Day.Az, об этом сказала известный общественный деятель Кыргызстана, президент Кыргызского клуба друзей Азербайджана Ассоль Молдокматова.

"Это может привести к негативным последствиям для с таким трудом достигнутого мира в Карабахе, а также подрыву усилий по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - добавила она.

Подчеркивая, что Кыргызстан в 2020 году приветствовал достижение договоренностей по итогам успешной Победы Азербайджана и освобождения земель от армянской оккупации, Молдокматова напомнила, что МИД Кыргызстана также выразил свой протест по поводу так называемых "выборов" в Карабахе, вновь проявляя поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

Напомним, что 9 сентября карабахские сепаратисты провели так называемые "президентские выборы".