https://news.day.az/politics/1597396.html Омбудсмен прокомментировала обнаружение человеческих останков в Губадлы и Зангилане
Омбудсмен прокомментировала обнаружение человеческих останков в Губадлы и Зангилане
Очередные человеческие останки, предположительно принадлежащие лицам, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны, обнаружены и эксгумированы в селах Меликахмедлы Губадлинского района и Вейнали Зангиланского района. Соответствующие органы примут надлежащие меры и проведут работу по установлению их личности.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева, комментируя обнаружение человеческих останков в Губадлы и Зангилане.
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