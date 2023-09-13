https://news.day.az/politics/1597425.html Джейхун Байрамов встретился с Верховным комиссаром ООН
Джейхун Байрамов встретился с Верховным комиссаром ООН
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Женеве с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолкером Тюрком.
Как сообщает в среду Day.Az, информацию об этом распространил МИД Азербайджана.
"Была обсуждена текущая повестка дня и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Верховным комиссариатом ООН по правам человека, в том числе последние события, происходящие в регионе", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что 11 сентября 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Женеву (Швейцария).
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