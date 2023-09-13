Турция тесно сотрудничает с Азербайджаном для реализации Зангезурского коридора в кратчайшие сроки
Турция тесно сотрудничает с Азербайджаном для реализации Зангезурского коридора в кратчайшие сроки.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, выступая на церемонии открытия форума "Мультимодальные перевозки и логистика".
"Зангезурский коридор важен для процесса нормализации на Южном Кавказе. Мы считаем, что реализация этого коридора, который обеспечит прямое сухопутное и железнодорожное сообщение между Турцией и Азербайджаном, станет важным шагом для всего тюркского мира. Мы тесно сотрудничаем с Азербайджаном для реализации коридора в кратчайшие сроки", - сказал министр.
Отметим, что в Стамбуле при Организации железнодорожных администраций стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) проходит форум "Мультимодальные перевозки и логистика".
На форуме обсуждаются возможности, расширение Среднего и Южного транспортных коридоров, безопасность их грузоперевозок и работа в перспективе.
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