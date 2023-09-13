Джейхун Байрамов об обеспокоенности Азербайджана проявлениями разжигания ненависти

Азербайджан обеспокоен растущей тенденцией нетерпимости и дискриминации, а также пугающим проявлением исламофобии и разжигания ненависти. Предотвращение дискриминации чрезвычайно важно для обеспечения защиты прав человека.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на 5-м заседании 54-й сессии Совета по правам человека ООН.

"Азербайджан полностью привержен защите фундаментальных принципов прав человека",- добавил министр.

Глава МИД Азербайджана отметил, что полная реализация прав человека имеет важное значение для устойчивого мира, развития и благополучия людей.

Напомним, что 11 сентября 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в ​​Женеву (Швейцария).