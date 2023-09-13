Джейхун Байрамов поднял в ООН вопрос о возвращении азербайджанцев в Западный Азербайджан

Все азербайджанские населенные пункты и топонимы в Армении были переименованы, а историко-культурное наследие Азербайджана намеренно подвергнуто вандализму или уничтожено.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на 5-м заседании 54-й сессии Совета ООН по правам человека.

Министр отметил важность привлечения Армении к ответственности на международной арене.

"С 1987 по 1991 годы сотни тысяч азербайджанцев были насильственно изгнаны из родных мест в Армении. Это грубое нарушение международного права. Мы ожидаем от Верховного комиссара и других специализированных структур ООН, что они поднимут вопрос прав азербайджанцев, изгнанных из своих домов в Армении.

Очень важно привлечь Армению к ответственности на международной арене за грубые нарушения прав человека в отношении азербайджанцев. Подобный шаг станет крайне важным для жертв таких преступлений на пути к достижению справедливости и послужит стимулом для реального примирения", - добавил Джейхун Байрамов.

Напомним, что 11 сентября 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Женеву (Швейцария).