Армения не выполняет взятые на себя обязательства по правам человека.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на 5-м заседании 54-й сессии Совета ООН по правам человека.

Министр подчеркнул, что Армения установила сотни тысяч мин на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, и эти мины продолжают уносить жизни невинных людей.

"Мины затрудняют проведение восстановительных и строительных работ на территориях, препятствуют возвращению азербайджанцев на родину. 306 человек стали жертвами мин после подписания трехстороннего заявления в ноябре 2020 года, а всего за последние 30 лет - более 3 300", - сказал министр.

Напомним, что 11 сентября 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Женеву (Швейцария).