За 30 лет оккупации азербайджанских земель Армения совершила многочисленные преступления против человечности

Армения совершила многочисленные военные преступления и преступления против человечности в период 30-летней оккупации азербайджанских земель.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на 5-м заседании 54-й сессии Совета ООН по правам человека.

"За 30 лет оккупации Армения провела этнические чистки, не пощадив детей, пожилых людей и женщин. В результате агрессии Армении сотни тысяч азербайджанцев были лишены права на жизнь, образование, здоровье", - добавил министр.

Напомним, что 11 сентября 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Женеву (Швейцария).