Расистская ненависть конгрессмена Менендеса к азербайджанцам подрывает глобальную репутацию Конгресса

Расистская ненависть конгрессмена Роберта Менендеса к азербайджанцам подрывает глобальную репутацию Конгресса.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в социальной сети "Х" (Twitter).

"Вместо того, чтобы ответить на серьезные обвинения в коррупции, конгрессмен Менендес лжет сенатскому комитету по международным отношениям, предоставляя ложную информацию и фейковые фотографии. Человек, изображенный на снимке, умер от рака. Сами армяне стыдятся уже использовать эту откровенную ложь после того, как были предоставлены убедительные уголовные и медицинские доказательства. Такого рода лоббизм, явная ложь и расистская ненависть к азербайджанцам и другим людям подрывают имидж и глобальную репутацию Конгресса США. Позор!" - написал Гаджиев.