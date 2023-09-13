Демонстрация силы против Азербайджана

Автор: Эмин Севдималиев

Южный Кавказ продолжает оставаться одним из самых интересных регионов планеты, с точки зрения происходящих тут событий. Последние изменения указывают на геополитические сдвиги, которые, в перспективе, могут привести к кардинальным переменам позиций и интересов как региональных стран, так и крупных стран, соседствующих с регионом. Такова природа геополитики, каждая страна, вне зависимости от ее величины и статуса пытается гарантировать свои интересы, так как это приводит к увеличению ее мощи и становится гарантом ее безопасности.

Одной из стран, являющихся интересной для анализа, является Иран. Слишком много факторов делают Тегеран важным пунктом анализа ситуации в регионе. Иран является интересным примером страны, которую нельзя назвать маленькой, но при этом, страна переживает свои не самые лучшие времена. Каким образом Иран может повлиять на динамику событий на Южном Кавказе и какие риски несут эти попытки?

Иран пытается контролировать процессы

Последние дни охарактеризовались резким скачком иранской дипломатии. Поводов для этого несколько. В первую очередь, ожидания, которые озвучивались рядом аналитиков, о возможном возобновлении боевых действий в регионе. После нескольких дней встреч и переговоров, в том числе и в Баку, министр обороны Ирана заявил: "Мы верим, что войны на Кавказе не будет, и четко изложили позицию Исламской Республики Иран по этому вопросу".

Это было бы концом, если бы не один любопытный момент, который и стал причиной этого анализа. Появились видеокадры, указывающие на то, что Иран стягивает войска к своей северо-восточной границе, близ Нахчывана.

Еще одна причина, по которой мы наблюдаем активизацию иранской дипломатии - разворот Армении в сторону Запада. Тегеран не может безревностно реагировать на заигрывания своего союзника с США. Иран серьезно обеспокоен перспективой сотрудничества Еревана и Вашингтона, так как в случае реализации такого сценария Тегеран получит мощный антииранский центр прям у своих границ. И, конечно, Иран не в восторге от того, что ему не удалось заполнить вакуум, который образовался в Армении в последние годы, несмотря на выгодные стартовые позиции Тегерана в данном вопросе.

Таким образом, Иран подходит к ситуации в регионе со сложной и неоднозначной позиции.

Сложная позиция Ирана

В каком-то смысле Иран является силой, которая пытается выдержать определенное равновесие в региональных вопросах. С одной стороны, откровенно враждебные отношения между Тегераном и Баку не наблюдались, но были и холодные периоды. С другой стороны, в последние годы Иран превращается в главного союзника Армении, и это не может не накладывать отпечаток на отношения с Азербайджаном, по понятным причинам.

Зачастую это хрупкое равновесие нарушается, и за этим следовали провокации, такие как учения близ границы с Азербайджаном. Также отношениям с Баку вредят и другие моменты, такие как сомнительная реакция на нападение на посольство Азербайджана в Иране и задержание при весьма странных обстоятельствах азербайджанского студента, которого иранские власти обвиняют в шпионаже.

Можно было бы сделать предположение о том, что Иран не заинтересован в конструктивных отношениях с Азербайджаном, но это стало бы большим заблуждением. Азербайджан является важной страной для Ирана, так как именно через территорию Азербайджана проходит транспортное сообщение с Россией. Для России и Ирана азербайджанский транзит является весьма важным экономическим и торговым элементом, так как обе страны находятся под санкциями, и возможности для торговли РФ и Ирана со многими странами мира ограничены.

В силу важной роли Баку, Тегерану сложно выбрать одну из сторон в данном вопросе. Близкие отношения с Арменией в Иране рассматриваются в контексте возможного рычага давления на Азербайджан. Ошибкой будет предполагать, что Ирану интересна Армения в силу ее экономической привлекательности, скорее Ереван используется как инструмент.

Иран должен просчитать потенциальные риски

Учитывая вышеуказанные моменты, можно заключить, что иранская дипломатия оказывается в весьма сложной ситуации. С одной стороны, угрозы и сомнительные действия в адрес Азербайджана могут привести к дилемме безопасности, что приведет к накалению отношений Тегерана и Баку. В силу транспортной зависимости Ирана от транзита через Азербайджан, ухудшение отношений между странами не играет на руку Ирану.

Также, есть еще одна проблема, которая указывает на слабость угроз Ирана. Это проблема - возможный "разлив" конфликта. В сценарии, при котором Тегеран действительно решится на какие-либо агрессивные действия против Азербайджана, вероятно появление других акторов, которые выступят балансирующей силой на стороне Азербайджана. Учитывая то, что отношения Ирана с региональными странами, выражаясь дипломатично, далеки от оптимальных, можно сделать вывод, что такие страны найдутся. Эти два момента ставят Иран в сложную ситуацию с точки зрения внешней политики.

Но жизнь не крутится только вокруг внешней политики. Также заслуживают внимания и внешнеполитические риски, с которыми может столкнуться Иран. Два момента обуславливают сложный внутреполитический климат, который создает риски для иранского режима.

В первую очередь - большое количество этнических азербайджанцев, которые могут весьма неоднозначно отреагировать на враждебные действия Ирана. И это очень важный элемент, так как он может значительно усилить разрушительный потенциал второй потенциальной проблемы - ожидаемые акции протеста в связи с годовщиной смерти Махсы Амини, смерть которой стала прекурсором масштабных акций протеста против иранского режима. Эти два пункта создают значительный риск для внутренней безопасности иранского режима.

Комбинация слабой позиции, внешнеполитических и внутреполитических рисков делает иранскую "демонстрацию силы" предприятием с сомнительным исходом. В случае, если Иран решится на сомнительные действия в ответ на развитие ситуации в регионе, и на обеспечение Азербайджаном своих интересов, возможны изменения, которые поставят Тегеран в сложную ситуацию и выбьют его из региональной повестки.