Операция "Решительный ответ": год спустя

Автор: Акпер Гасанов

13 сентября депутаты на заседании Национального Собрания Армении почтили память "жертв азербайджанской агрессии" годичной давности минутой молчания. Что интересно, армянская сторона указывает теперь на то, что "тогда при отражении очередной агрессии врага преимущественно в направлении Джермука с армянской стороны погибли более 200 человек".

В реальности же, как это всегда бывало с заявлениями армянской стороны, все обстояло с точностью до наоборот. В РА, по выработавшейся десятилетиями привычке, год назад и сейчас, предпочитают лгать, отрицая осуществленные ими провокации, либо вовсе пытаясь свалить вину за них на азербайджанскую сторону. Правда же состоит в том, что в ночь на 13 сентября прошлого года Вооруженные силы Армении прибегли к новой военной авантюре.

Ее итоги известны. В 09:15 по бакинскому времени операция азербайджанской армии "Решительный ответ" была успешно завершена. Вся армянская военная инфраструктура, которая могла быть хотя бы потенциально использована для провокаций на участках границы в Лачинском и Кяльбаджарском направлениях, была уничтожена. По озвученным еще тогда, год назад данным, потери армянской армии составили от 150 до 200 человек убитыми, также есть сотни раненых. Были уничтожены два комплекса ПВО C-300 - техники на более чем полмиллиарда долларов ушло на металлолом.

Азербайджанская армия обеспечила контроль над рядом важных стратегических позиций и высот в приграничной зоне. Также был взят под визуальный и огневой контроль ряд стратегических коммуникаций, проходящих по территории Армении, о чем свидетельствуют и соответствующие кадры, сделанные на разгромленных позициях армянской стороны. Собственно, даже премьер-министр РА Никол Пашинян не скрывал тогда очередного провала своей авантюры.

Правда, он признал вначале гибель 49 армянских военнослужащих. Позже, в ходе правительственного часа в парламенте РА Никол Пашинян заявил, что Армения потеряла 105 военнослужащих убитыми. При этом в тот же день в Госкомиссии Азербайджана по делам заключенных и пропавших без вести граждан заявили, что Баку готов в одностороннем порядке передать Еревану тела около 100 армянских военнослужащих.

А уже 16 сентября прошлого года на заседании правительства РА Никол Пашинян заявил, что Армения потеряла 135 военнослужащих убитыми. Сейчас, как видим, армянская сторона признает уже гибель более 200 своих военнослужащих. Данный факт дает четкое представление о том, что именно армянская сторона привыкла врать во всем, в том числе и в вопросе сокрытия реального числа жертв провокации, на которую власти этой страны тогда пошли совершенно осознанно.

Это была попытка добиться осуждения Азербайджана, вынудив его на жесткие ответные действия. В итоге уже в январе 2023 года Европарламентом была принята резолюция, в которой "осуждалась агрессия Азербайджана в отношении суверенной территории Армении". Чушь? Конечно. Ложь? Бесспорно. Но именно на такого рода резолюции рассчитывал тогда официальный Ереван.

Прекрасно помню, что год назад премьер-министр Армении в ходе своего выступления в парламенте возмущался тем, что "Азербайджан считает вопрос Карабаха своим внутренним делом и не считает нужным обсуждать эту тему с Арменией". Уже тогда возник резонный вопрос - что не так в позиции Азербайджана? Кто, кроме Армении, считает иначе? Никто. Ни одно государство мира не признало Карабах "независимым государством" или территорией РА.

Прошло совсем немного времени и Никол Пашинян сам вынужден был признать территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы. За это он в РА подвергается жесткой критике со стороны так называемых "реваншистов". Но и в этой связи имеет смысл вернуться к событиям годичной давности.

Вечером 14 сентября прошлого года в Ереване перед зданиями парламента и правительства Армении прошли две акции протеста с требованием отставки главы правительства Армении. К протестующим тогда присоединились бывшие чиновники и лидеры партий, в частности, бывший директор Службы национальной безопасности, глава партии "Отечество" Артур Ванецян, общественный деятель Карин Тоноян, лидер "Движения независимости" Эдгар Казарян и другие. Некоторые предлагали направиться к правительственным дачам, где мог находиться Пашинян. Участники акции протеста скандировали "Никол - предатель".

Сейчас на акциях протеста "реваншистов" звучат ровно такие же обвинения в адрес премьер-министра РА. Но он пока удерживает власть. В первую очередь потому, что негативное отношение армянского общества к крикунам и кликушам, которые рвутся к власти, гораздо хуже, чем к Пашиняну. При этом, Азербайджану все равно, кто будет следующим премьер-министром и президентом РА. Ответ на любые провокации с армянской стороны всегда будет жестким и отрезвляющим. И об этом нужно помнить всем, включая нынешнее руководство РА, которое снова взяло на вооружение тактику провоцирования Азербайджана на ответные действия.