Сохранение статус-кво "серой зоны" и преднамеренное использование гуманитарных вопросов в качестве оружия - бесполезная стратегия.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в публикации в соцсети "X" (Twitter) помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева.

"Азербайджан продолжает контакты с Международным комитетом Красного Креста (МККК), чтобы обеспечить максимально быстрое и одновременное открытие дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди для грузовиков МККК, как было согласовано 1 сентября во время телефонного разговора между Президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США Энтони Блинкеном. С тех пор прошло 12 календарных дней, но незаконный режим, подчиняющийся Армении, отказывается дать разрешение на этот проезд и открыть дороги. Мы призываем наших международных партнеров удвоить свои усилия, оказать давление на Армению и ее прокси, подчиняющийся ей незаконный режим, чтобы положить конец этой деструктивной политике", - подчеркнул Хикмет Гаджиев.