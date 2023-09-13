Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному договору

В связи с проектом соглашения "О мире и установлении межгосударственных отношений" азербайджанская сторона в кратчайшие сроки представила армянской стороне свои комментарии.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ о безосновательных заявлениях официальных лиц Армении относительно мирного соглашения.

"Информация, распространяемая армянской прессой, не отражает действительность и является очередной манипуляцией со стороны Армении", - добавил пресс-секретарь МИД.

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