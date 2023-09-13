Очередные манипуляции Армении потерпели провал

Армения, отправив к границе "гуманитарный конвой", попыталась ввести в заблуждение международную общественность, выдвигала необоснованные обвинения в "блокаде" и "гуманитарном кризисе" в регионе, устраивая шоу, но в очередной раз потерпела полное фиаско.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в среду ветеран, почетный сотрудник органов безопасности Азербайджана полковник в отставке Азер Гараев.

По его словам, причиной отказа армянской стороны от дороги Агдам-Ханкенди является попытка расширить масштабы своего шоу.

"Армения полагала, что таким образом может оказать давление на Азербайджан. Оказать давление в политической плоскости на Азербайджан, одержавший блестящую победу на поле боя, невозможно. Несмотря на все попытки Армении помешать, использование дороги Агдам-Ханкенди, предложенной нами для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабаха, уже стало реальностью", - сказал Гараев.

Он отметил, что данный факт о многом говорит. "Решение о дороге принимает Азербайджан, бессмысленные и необоснованные действия Армении напрасны, и вмешательство во внутренние дела Азербайджана невозможно", - сказал Гараев.

Касаясь последних провокаций Армении, он отметил, что попытки Армении создать напряженность в регионе, сосредоточение войск на границе, т.н. "президентские выборы" в Ханкенди не сулят ей ничего хорошего.

"Ответственность за возникшую напряженность несет политическое руководство Армении. Отказ от мирных предложений Азербайджана, совершение провокаций может обернуться для Армении большой катастрофой", - сказал Гараев.