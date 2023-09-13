Обвиняемые в нападении на посольство Азербайджана в Иране услышат свой приговор

Завершено предварительное расследование в отношении лиц, обвиняемых в вооруженном нападении на посольство Азербайджанской Республики в Иране, им представлен обвинительный акт.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил прокурор общего и революционного суда Тегерана Али Салехи.

Прокурор отметил, что уголовное дело лиц, совершивших нападение на посольство Азербайджанской Республики в Тегеране, было проведено достаточно оперативно и точно.

По словам Али Салехи, есть и другие подозрительные моменты, связанные с этим делом. Салехи также сказал, что судебное сотрудничество между двумя странами по этому делу будет продолжаться до конца процесса, и обвиняемым будет вынесен справедливый приговор.

Напомним, 27 января 2023 года на посольство Азербайджана в Иране было совершено террористическое нападение. Вооруженный автоматом "Калашников" мужчина напал на посольство Азербайджана, убил начальника Службы охраны и ранил двух человек. Террорист был нейтрализован другим сотрудником Службы охраны посольства. После этого сотрудники посольства Азербайджана в Иране были эвакуированы.