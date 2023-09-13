Вагиф Хачатрян отправил письмо своей семье из Баку

В конце августа-начале сентября сотрудники Международного комитета Красного креста (МККК) посетили задержанных лиц армянского происхождения. Состоялись индивидуальные встречи с лицами, о которых азербайджанская сторона предоставила информацию, было оказано содействие их контактам со своими семьями.

Как передает Day.Az, об этом говорится в среду в ответе МККК на запрос Trend.

Было отмечено, что в соответствии со своим мандатом, во время таких посещений МККК оценивает условия содержания и обращения с задержанными лицами.

"МККК также создает условия для восстановления или продолжения контактов этих лиц с их семьями. В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации, связанные с посещениями, передаются только задержавшей стороне", - добавили они.

Отметим, что ранее ряд армянских СМИ сообщил, что Вагиф Хачатрян, задержанный в июле на пограничном пункте пропуска "Лачин", вновь отправил письмо семье. Об этом сообщила его дочь. "Отмечается, что его здоровье в норме. Представители Красного Креста посещают моего отца 1 раз в месяц", - добавила она.

Напомним, что Вагиф Хачатрян в составе армянских вооруженных формирований 22 декабря 1991 года устроил массовую резню азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района.

Гражданин Азербайджанской Республики Хачатрян Вагиф Черкезович (1955 года рождения), родившийся и проживавший в селе Бадара Аскеранского района, работавший водителем в автомобильном транспортном предприятии города Ханкенди совместно с другими лицами армянской национальности с целью полного уничтожения азербайджанцев, проживавших в селе Мешали как единой национальной группы, используя различные виды оружия, в том числе огнестрельное оружие и боевые пехотные машины, совершив вооруженное нападение на данное село, убили 25 человек азербайджанской национальности, нанесли 14 лицам телесные повреждения различной степени, изгнали 358 азербайджанцев из мест законного проживания без оснований, предусмотренных международно-правовыми нормами и законами Азербайджанской Республики.

Кроме того, Хачатрян Вагиф Черкезович, продолжая совместные преступные действия с лицами по предварительному сговору, уничтожая и повреждая имущества, принадлежащие государству и сельским жителям, причинили материальный ущерб на общую сумму 5 496 900 манатов.

В связи с возникновением достаточных основательных подозрений было принято постановление о привлечении Вагифа Хачатряна в качестве обвиняемого по статье 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В связи с тем, что его местонахождение не было известно следствию, он был объявлен в международный розыск и 12 ноября 2013 года постановлением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В результате проведенных розыскных мероприятий Вагиф Хачатрян был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на погранично-пропускном пункте "Лачин" азербайджано-армянской государственной границы 29 июля 2023 года при попытке поехать в Республику Армения с целью лечения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста.