В Госкомитете состоялась встреча с группой турецких журналистов и общественных деятелей

В Государственном комитете по работе с диаспорой состоялась встреча с группой турецких журналистов и общественных деятелей, находящихся с визитом в нашей стране, передает Day.Az.

Во встрече приняли участие представители Федерации газетчиков Турции, Общества газетчиков и издателей Манисы, Федерации турецко-азербайджанских обществ и Дома культуры Азербайджана.

Председатель комитета Фуад Мурадов подчеркнул, что рад приветствовать гостей в год проведения 100-летнего юбилея основания Турецкой Республики и общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, отметил, что нынешний визит состоялся в очень важное для Азербайджана время. Он констатировал, что, хотя после нашей блестящей Победы прошло 3 года, тем не менее, Армения и ее покровители, создавая искусственный ажиотаж вокруг Лачинской дороги, пытаются удерживать под напряжением ситуацию в нашем регионе, что в средствах массовой информации некоторых стран, которые не могут переварить усиление Азербайджана и Турции в регионе, последовательно распространяется дезинформация против двух братских государств, говорил о значении взаимодействия азербайджанской и турецкой диаспор в деле предотвращения попыток армянского лобби и антиазербайджанских сил ввести общественное мнение в заблуждение, работе, проводимой в этом направлении.

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, напомнив о том, что на этой неделе исполняется 105 лет со дня освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации, пригласил гостей принять участие в проводимых в связи с этим в столице Азербайджана мероприятиях. Oн отметил, что морально-политическая поддержка, оказываемая Турцией Азербайджану, будет продолжаться и впредь, как это было в 1918 и 2020 годах. Коснувшись влияния теплых дружеских и братских отношений лидеров двух стран на двусторонние отношения, дипломат напомнил высказывание Президента Азербайджана Ильхама Алиева: "Если рядом с нами находится Турция, то ни в какой другой поддержке мы не нуждаемся".

Затем руководителю Дома Азербайджана в Манисе Сейфеддину Аякяю была вручена медаль Азербайджанской Республики "За заслуги в диаспорской деятельности".

Президент Федерации журналистов Турции Йылмаз Караджа и другие гости, выразив признательность за радушный прием, подчеркнули, что цели тюркского мира всегда едины.

По окончании встречи гостям были преподнесены памятные подарки.

Отметим, что члены турецкой делегации посетили Аллею почетного захоронения и Шехидляр хиябаны, с глубоким уважением почтили светлую память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за независимость нашей страны.

В рамках визита гости побывали в Азербайджанском обществе турецких деловых людей, посольстве Турции в Азербайджане, Милли Меджлисе и Центре Ататюрка.