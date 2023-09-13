Рашид Исмаилов получил высокую награду от МИД России

Наш соотечественник Рашид Исмаилов награжден нагрудным знаком МИД России "За вклад в международное сотрудничество", сообщает в среду Day.Az.

Ранее российское издание CNews назвало одним из самых значительных кадровых событий года в РФ назначение в сентябре 2019 года бывшего замминистра связи и экс-гендиректора российской Nokia Рашида Исмаилова главой компании ДЦОА - интегратора, который внедряет оборудование для выполнения закона о "суверенном Рунете".

Рашид Исмаилов в настоящее время занимает пост президента "Вымпелкома".

Отметим, что Рашид Рустамович Исмаилов родился 2 ноября 1965 года в Баку.