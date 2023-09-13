https://news.day.az/politics/1597586.html Рашид Исмаилов получил высокую награду от МИД России
Рашид Исмаилов получил высокую награду от МИД России
Наш соотечественник Рашид Исмаилов награжден нагрудным знаком МИД России "За вклад в международное сотрудничество", сообщает в среду Day.Az.
Ранее российское издание CNews назвало одним из самых значительных кадровых событий года в РФ назначение в сентябре 2019 года бывшего замминистра связи и экс-гендиректора российской Nokia Рашида Исмаилова главой компании ДЦОА - интегратора, который внедряет оборудование для выполнения закона о "суверенном Рунете".
Рашид Исмаилов в настоящее время занимает пост президента "Вымпелкома".
Отметим, что Рашид Рустамович Исмаилов родился 2 ноября 1965 года в Баку.
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