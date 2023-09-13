День поражения армянского реваншизма

Автор: Эльвин Сахаватоглы

Хотя Армения потерпела поражение во Второй Карабахской войне, вскоре после боев там стали звучать новые реваншистские заявления.

В 2021 году официальный Ереван ужесточил свою военно-политическую риторику и начал тиражировать взгляды, аналогичные заявлениям, сделанным по Карабаху в 2019 году.

Ужесточение военной риторики Армении

Премьер-министру Николу Пашиняну некоторые политические круги часто говорили о "возвращении земель", "обеспечении независимости Карабаха" и т.д., доводя такими заявлениями военную напряженность до пика. Сдача Лачина поставила правительство Армении в отчаянное положение, как в военном, так и в политическом отношении.

Также Ереван пытался восстановить армию и оказать большую военную поддержку сепаратистам в Карабахе.

Кроме того, выступление Пашиняна на форуме во Владивостоке в 2022 году, спровоцировало военный конфликт. Короче говоря, Никол Пашинян возобновил политическую и военную риторику, которую он использовал перед Товузской провокацией Товузском направлении в июле 2020 года.

Разумеется, официальный Баку не умалчивал о реваншистской атмосфере в Ереване. Помимо предоставления необходимых дипломатических ответов Еревану, Баку также начал ужесточать свою военную риторику.

Ереван, не менявший своей риторики до сентября 2022 года, 12 сентября 2022 года начал атаку в направлении Лачинского, Кяльбаджарского и Зангиланского районов Азербайджана.

Азербайджан жестко ответил на эту провокацию Армении.

13 сентября Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев провёл оперативное совещание с участием руководящего состава Вооружённых сил страны по поводу армянских провокаций на условной границе с Арменией.

В результате семичасовой уникальной боевой операции, проведенной азербайджанской армией, армянская сторона потерпела тяжелое поражение.

Горькие последствия провокации 12-13 сентября для Армении

В результате двухдневных боев армянская армия потеряла почти всю военную технику, переброшенную вдоль границы в направлении Лачина, Кяльбаджара и Зангилана:

- уничтожена система ПВО противника;

- взято под контроль 53 боевые позиции, большое количество господствующих высот, захвачено более 14,5 тысяч боеприпасов;

- В направлении Горусского района и поселка Новрузлу (Кахнут) уничтожены 2 РЛС S-300 5N63 IYR, 3 пусковые установки S-300 5P85 BQ, а также 2 S-300 5P85 BQ, принадлежащие ВС Армении. 2 РЛС С-125 РТС-125. В направлении Басаркечерского района и поселка Ашагы Гаранлыг (Мартуни) уничтожены 2 РЛС S-125 RTS-125;

- взяты под контроль 2 минометные огневые позиции армянской стороны, большое количество господствующих высот, пункт постоянной дислокации 538-го отряда в направлении Зода, разрушены исходные позиции 2 дивизионов S-300 и 2 дивизионов S-125;

- под контроль взята вся транспортно-коммуникационная система, расположенная в приграничном районе и стратегически важные высоты;

- Армения официально заявила о потере 224 человек. Но позже стало известно, что в ходе боев противник потерял более 400 солдат, много военнослужащих было ранено.

Армения, потерявшая во Второй карабахской войне более 10 тысяч солдат и понесшая ущерб своей армии на 2 миллиарда долларов, своим поражением в результате провокации 12-13 сентября углубила упадок своих вооруженных сил. В результате поражения в армянском обществе воцарилось отчаяние.

Общество обвинило в поражении правительство. Как и раньше, армянские власти начали обвинять в поражении союзников, которые ему не помогли, то есть членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В целом, после сентябрьских боев Армения еще раз осознала, что у нее нет союзников в регионе. Что невозможно победить Азербайджан, используя военную силу.