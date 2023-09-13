https://news.day.az/politics/1597603.html Предотвращена провокация сепаратистов в направлении Кяльбаджара
Предотвращена провокация сепаратистов в направлении Кяльбаджара
Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в направлении Кяльбаджарского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
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